Генштаб РФ: Сирия восстановила контроль над границей с Иорданией

В Сирии военные полностью восстановили контроль над границей с Иорданией, способствовала этому операция российских ВКС, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, теперь у миротворческих сил ООН есть возможность возобновить свою деятельность в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах (в 2012 году миротворцы покинули этот район из соображений безопасности), передает ТАСС.

"Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения", — рассказал Сергей Рудской.

Чтобы исключить провокации и обеспечить безопасность миротворцев вдоль напротив постов ООН планируется выставить 8 наблюдательных постов военной полиции ВС РФ. Впоследствии эти посты будут переданы сирийским военным, отметил он.