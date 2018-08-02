Citigroup: санкции в отношении госдолга России обрушат рубль на 15 процентов

Российская валюта может упасть на 15 процентов (примерно до 72-73 рублей за доллар), если США введут санкции в отношении российского госдолга, сообщает ТАСС.

Эксперты из Citigroup считают, это может произойти при "худшем сценарии", при котором иностранцам запретят покупать и держать облигации федерального займа (ОФЗ) РФ. При этом распространение санкций на новые выпуски бондов ослабят рубль примерно на 5 процентов.

Впрочем, аналитики говорят, что в настоящий момент США не рассматривает возможность введения новых санкций. Тем не менее, риск ослабления рубля остается, отмечают специалисты.

Летом 2017 года США одобрили расширение санкций в отношении России и допустили их распространение на государственный долг России — ОФЗ, евробонды и деривативы.

Позднее представители американского министерства финансов США, правда, предупредили, что распространение санкций на суверенный долг России и российские производные ценные бумаги может негативно сказаться не только на российском, но и на глобальном финансовом рынке.