Трое полицейских получили тяжелые травмы в лобовом столкновении на Сахалине

Спешившие на вызов полицейские и сотрудник СКР попали в аварию в Макаровском районе Сахалина — в служебный автомобиль на полной скорости врезался вылетевший на встречную полосу внедорожник, уточняет АСТВ.ru. Последствия ДТП сняли на видео.

Инцидент, по данным регионального управления МВД, произошел в 18:35 по местному времени (10:35 по Москве) в районе села Заозерного. Владелец Toyota Land Cruiser не справился с управлением и протаранил полицейский автомобиль на встречной полосе.

Серьезные травмы, по свидетельствам очевидцев, получили все находившиеся в служебном авто люди — трое полицейских, в том числе женщина, и один сотрудник регионального управления СКР. О состоянии виновника ДТП ничего не сообщается.

На дороге образовалась километровая пробка, поскольку движение в обе стороны оказалось заблокировано.