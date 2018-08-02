Я отчаянно плакала 3 минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили Регину Мянник

Мало кто знает, что в жизни успешной актрисы и телеведущей Регины Мянник было много тяжелых испытаний. Уже в 20 лет она работала в программе "Акулы пера", а кинозрителям полюбилась после таких фильмов как "Гражданин начальник", "Крем", "Дом у большой реки". Недавно на канале "Россия" с успехом прошел сериал "Сиделка", где Мянник сыграла одну из главных ролей. Придя в студию программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", актриса рассказала, какие удары судьбы ей пришлось вынести, и как удалось не сломаться.

С первым своим мужем Регина познакомилась в 17 лет, когда попала в больницу. Врач был старшее ее на 9 лет и женат, но для обоих эта встреча стала любовью с первого взгляда. Однако в какой-то момент девушка осознала, что не хотела бы так строить самые важные в своей жизни отношения.

"Я стала представлять, как его жена плакала, переживала. Тогда я поняла, что победы бывают горше поражений. И я сказала ему, что мы расстаемся", — рассказала Регина.

Но после расставания Сергей осознал, что именно с Региной хотел бы создать семью и ушел от жены. Мянник не сразу согласилась начать все с нуля, но Сергей был очень терпеливым. Через два месяца они сошлись и стали жить вместе. В этом браке у актрисы родили двое детей, а еще две беременности закончились неудачно.

Причиной расставания пары стала измена супруга. Конфликт произошел на глазах у детей, и Сергей ушел из дома.

"Я не знаю, был ли это роман или просто флирт. Но я поняла, что в моей жизни этого не будет", — объясняет актриса.

Отношения со вторым мужем у Регины начались с дружбы, любовь пришла позже. Однако в конце концов Регина обрела женское счастье — Георгий принял ее детей как родных, все было прекрасно. Но случилась трагедия: муж актрисы погиб при невыясненных обстоятельствах, когда Регина была в Англии, где учились ее дети.

"Я пыталась сложить "паззлы" и понять, кто это сделал. Но я остановилась в собственном расследовании гибели Геры. Потому что это мир мужчин и денег", — призналась Регина.

А потом врачи озвучили Регине Мянник страшный диагноз — рак.

"Я плакала минуты три: горько и отчаянно. Но я успела вовремя остановить болезнь, мне удалось выздороветь", — поделилась она.

Как актриса живет сейчас, и о чем она сожалеет больше всего? Об этом в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".