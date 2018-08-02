Футболистов "Спартака" пригласили в Индонезию

Московский "Спартак" приглашен в столицу Индонезии Джакарту для проведения товарищеского матча с местной командой "Персия". 22-кратные чемпионы страны получили приглашение от заместителя губернатора Джакарты.

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин и заместитель губернатора Джакарты Сандиага Уно договорились о сотрудничестве между городами, в рамках которого "Спартак" будет приглашен в столицу Индонезии. Один из руководителей столицы Индонезии надеется, что "Спаритак" и "Персия" сыграют на стадионе "Гелора Бунг Карно", сообщает "Спорт-Экспресс".

Дата проведения матча пока не назначена. Возможно, принимающая сторона постарается приурочить встречу к летним Азиатским играм, которые пройдут на острове Ява с 18 августа по 2 сентября.