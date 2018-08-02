Автобус переехал восьмилетнего велосипедиста на Алтае

Юный житель Алтая угодил под колеса рейсового автобуса, когда пересекал проезжую часть на велосипеде, сообщили в республиканском управлении МВД. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Авария произошла около 15:20 в минувшую среду, 1 августа, в селе Майма, что под Горно-Алтайском. Восьмилетний мальчик, по утверждению инспекторов, двигался по пешеходному переходу (притом что дорожные рабочие не успели нанести разметку после ремонта) на зеленый сигнал светофора. На кадрах видно, что ребенок, не притормозив, съехал с тротуара на проезжую часть и тут же оказался под колесами ПАЗа, водитель которого не успел отреагировать на появление пешехода.

На помощь пострадавшему бросились очевидцы, которые и вытащили мальчика из-под автобуса. Позже его госпитализировали с многочисленными травмами, о его состоянии ничего не сообщается.

Водитель в момент наезда, как уточнили стражи порядка, был трезв.