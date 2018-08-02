Лидер "Спартака" Промес заинтересовал английский "Лестер"

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес попал в сферу интересов английского "Лестера". "Лисицы" собираются усилить состав накануне старта премьер-лиги.

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль обозначил список нападающих, которые бы могли пополнить клуб. Помимо Промеса в него попали бельгиец Торган Азар из менхенгладбахской "Боруссии", француз Николя Пепе ("Лилль") и алжирец Рашид Геззаль из "Монако", информирует "Спорт-Экспресс".

Пюэль рассчитывает усилить атаку "Лестера", а также найти замену лидеру команды Риаду Марезу, перешедшему в "Манчестер Сити". Ранее интерес к Промесу проявляли другие клубы английской премьер-лиги – "Ливерпуль", "Эвертон" и "Саутгемптон".