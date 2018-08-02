Умер актер Юрий Мартынов, снявшийся более чем в 120 фильмах

Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе Государственного театра киноактера.

Подчеркивается, что коллектив театра выражает глубокие соболезнования "в связи с кончиной 2 августа 2018 г. заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова".

Он родился 4 мая 1934 года. Начало его кинокарьеры приходится на 1957 год, когда он сыграл роль комсомольского вожака в фильме "Дело было в Пенькове". В 1958 году закончил ВГИК. В театр киноактера пришел в 1960-м. Снялся в более чем 120 картинах, среди которых "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов" и ряд других.

Озвучил ряд лент. В 2006 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

О дате прощании с актером и месте похорон будет сообщено позднее.