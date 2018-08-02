Кота-наркокурьера задержали на пути к тульской колонии

Небольшую дозу наркотиков планировала передать в колонию в тульском Новомосковске пара дилеров, используя при этом в качестве курьера некогда обитавшего в исправительном учреждении кота, сообщила пресс-служба МВД. Злоумышленников и их усатого пособника задержали на пути к ИК-6 и сняли на видео.

Животное вышло на свободу вместе с одним из заключенных, который недавно освободился и забрал кота с собой. Вскоре с ним связались неизвестные молодые люди, которые предложили ему деньги в обмен на питомца. Заплатив за беспородного кота, они планировали использовать его в качестве курьера, памятуя об особенности этих животных возвращаться домой.

Новые хозяева самостоятельно сделали ошейник, в который спрятали 5,79 грамма гашиша и 1,56 грамма амфетамина, после чего направились на машине к воротам колонии, где и намеревались выпустить своего "сотрудника". Однако добраться до места им было не суждено — по пути их остановили полицейские.

Кота оформили как вещественное доказательство и на время передали в приют, а 22-летнюю жительницу Болохова и ее 32-летнего спутника взяли под стражу — во время обыска в их квартире нашли около 10 граммов амфетамина и 20 граммов спайса.