Выгодный обмен: инновационная технология превращает плохой жир в хороший

Существует два типа жировых отложений: "хорошая" бурая жировая ткань и "плохая" белая жировая ткань. Чаще всего люди слышат о последней, запасающей, но не сжигающей (в отличие от бурой) излишки энергии. После того как учёные выяснили, что бурая жировая ткань присутствует не только у младенцев, но и у взрослых, специалисты всего мира начали искать способы уменьшения объёмов одного типа жира и увеличения другого. Всё ради того, чтобы помочь людям скинуть лишние килограммы и избежать развития заболеваний, связанных с ожирением.

Недавно специалисты Колумбийской школы инженерных и прикладных наук разработали трансплантационный метод, потенциально способный справиться с такой задачей. Инновационная технология предполагает удаление белого жира из организма, культивирования его в лаборатории в течение нескольких недель и последующего внедрения в тело пациента уже в качестве бурого жира. Но обо всём по порядку.

Основная разница между двумя типами жира (помимо цвета) кроется в их функциях. Оба вида хранят энергию, но при этом белый жир тратит свои запасы для питания других клеток, в то время как бурый жир производит тепло, метаболизируя своё содержимое.

Как уже отмечалось выше, учёные из разных стран разрабатывают различные способы преобразования "плохого" жира в "хороший": в ход идут гормоны, инъекции особых наночастиц, лекарственные средства и "тяжёлая артиллерия" – генная терапия.

Между тем у всех предыдущих методов регистрировались побочные эффекты, а сами они являлись инвазивными.

Изучая этот вопрос, американские специалисты поняли, что можно получить больший контроль над процессом преобразования, если проводить процедуру вне организма.

С этой целью учёные адаптировали под новые нужды процедуру трансплантации жира, обычно используемую в косметической хирургии. В ходе неё жир удаляется из одной части тела, а затем вводится в другую, которую требуется сделать "пышнее".

В данном случае исследователи добавили ещё один этап (пока жир находится вне организма): преобразование его из белого в бурый.

В течение одной-трёх недель учёные собирали белую жировую ткань у мышей и культивировали её в среде, содержащей факторы роста и другие соединения, стимулирующие процесс преобразования.

Наблюдая за ключевыми биомаркерами бурого жира, специалисты заключили, что новый метод эффективно превращает "плохой" жир в "хороший".

Затем учёные внедрили изменённый жир в организм животных. Последующие наблюдения в течение двух месяцев показали, что "хороший" жир оставался неизменным.

По словам одного из авторов исследования Брайана Жиллета (Brian Gillette), важна именно неизменность преобразованного бурого жира.

Известны случаи, когда белый жир, стимулированный для превращения в бурый в живом организме (in vivo), возвращался к своему первоначальному состоянию после прекращения стимулирования, отмечает учёный. По этой причине результаты работы выглядят многообещающими.

"Несмотря на то, что в случае необходимости мы можем несколько раз повторить процедуру, так как она минимально инвазивна, очень важно, чтобы бурый жир сохранялся, оставался неизменным, а сама процедура являлась эффективной терапией", — добавляет Жиллет.

Последующие тесты показали, что метод работал так же хорошо и в случае с жиром человека. В связи с этим учёные осторожно предполагают, что в один прекрасный день инновационный метод позволит желающим избавляться от лишних килограммов, а также управлять глюкозой в крови и решать другие проблемы со здоровьем, связанные с ожирением.

"Наш подход к увеличению объёма бурового жира потенциально безопаснее, чем лекарственные средства. Ведь в организм пациентов внедряются только их собственные ткани. Также этот процесс тщательно контролируется, поскольку мы можем регулировать количество бурого жира, которое вводим", — говорит ведущий автор исследования Самуэль Сиа (Samuel Sia).

По его словам, процесс очень прост, а значит, потенциально может выполняться с использованием автоматизированной системы в кабинете врача или клинике.

Описание метода представлено в научном издании Scientific Reports.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также рассказывали о пользе жировых отложений. Оказалось, что они защищают от инфекций. Учёные даже выяснили, сколько в привлекательной женщине должно быть жира.

Впрочем, минусов подобных "сбережений" заметно больше. Так, мы рассказывали, что жир подпитывает "дороги", по которым распространяется рак, и меняет работу мозга подобно наркотикам.