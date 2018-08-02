Дипломы тоже хотят проверить на плагиат

Дипломы по аналогии с магистерскими диссертациями вузов хотят проверять на плагиат. Такое предложение поступило от Рособрнадзора. Инициативу чиновников поддержал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, сообщает РИА Новости.

"Доля несамостоятельно написанных работ — мы не можем оценить качество — это субъективная вещь, там кто какое открытие совершил, а вот, извините, доля списанных работ сразу покажет насколько серьезно университет работает со своими студентами", — заявил Кузьминов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала определить критерии отбора экспертов для проведения государственной аккредитации вузов.

Также сообщалось, что за последние три года среди защищенных диссертаций нет ни одной с очевидным плагиатом. Об этом говорил председатель ВАК Владимир Филиппов. По его словам, количество лишений ученых степеней остается на уровне 2013 года и составляет около 30 в год.