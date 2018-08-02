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2 августа 201815:17

Пассажирам московского метро и МЦК начали раздавать воду

Фото Global Look Press.

На нескольких станциях московского метро и МЦК начали раздавать воду из-за жаркой погоды.

"Если вы чувствуете, что процент жидкости в организме снижается, приходите к нам! Уже начали раздавать воду на восьми станциях метро и шести станциях МЦК", — говорится на странице подземки в Twitter.

Воду на станциях раздают бесплатно, когда воздух прогревается до 28 градусов и удерживается полтора часа.

По прогнозам синоптиков, в среду столице температура составит от 28 до 30 градусов.

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