Двое полицейских погибли в ДТП на Сахалине

Жертвами лобового столкновения служебной Chevrolet Niva и вылетевшего на встречную полосу Toyota Land Cruiser стали двое сахалинских полицейских, еще один страж порядка и сотрудник регионального управления СКР получили серьезные травмы. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Инцидент, как сообщалось ранее, произошел в 18:35 по местному времени (10:35 по Москве) в районе села Заозерного Макаровского района. Владелец Toyota Land Cruiser не справился с управлением и протаранил полицейский автомобиль на встречной полосе.

Водитель служебного Chevrolet и следователь районного отдела МВД скончались на месте, сообщает АСТВ.ru. Главу следственного отдела по Макаровскому городскому округу СУ СКР и криминалиста ОМВД доставили в больницу, причем, как сообщили очевидцы, карета скорой помощи прибыла только через 45 минут после звонка, а после еще и заправлялась на ближайшей АЗС.

Водитель и пассажиры Toyota в аварии не пострадали, хотя машина получила серьезные повреждения.

Правоохранители и следователи направлялись в сторону Тихой, где девушка разбилась насмерть, сорвавшись со скалы.