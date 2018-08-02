Футболист ЦСКА Хосонов из-за травмы пропустит два месяца

Травма полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова, полученная в матче первого тура с "Крыльями Советов", оказалась достаточно серьезной. 20-летний армеец выбыл из строя на два месяца.

Хосонов травмировал стопу в игре с "Крыльями Советов" и был заменен. Обследование выявило у него повреждение пятой плюсневой кости. В четверг футболисту была проведена операция.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", восстановление Хосонова займет два месяца. В нынешнем сезоне Хетаг провел за ЦСКА два матча и забил один мяч, принесший рмейцам победу в Суперкубке России.