Московские десантники начали купания, остальным фонтаны отключили

В московском Парке имени Горького в самом разгаре празднование Дня воздушно-десантных войск: десантники фотографируются, поют песни и купаются в фонтанах. Между тем, в некоторых городах (Петербург, Воронеже, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Краснодаре, Смоленске, Ярославле) фонтаны на День ВДВ отключили.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", в северной столице отключены фонтаны на Московской площади и в Александровском саду. Остальные фонтаны города будут работать в обычном режиме, но под пристальным наблюдением дежурных бригад. При первом же появлении людей в чаше фонтана подача воды будет прекращена до тех пор, пока посторонние не покинут гидросооружение.

Уточняется, что фонтаны в Петербурге отключены по просьбе районных администраций. По словам ее представителей, фонтанный комплекс на Московской площади постоянно страдает от купающихся людей.

Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул, что десантникам во время празднования нужно вести себя подобающим образом. По его словам, купание в фонтанах не являются обязательным элементом празднования дня ВДВ.

Как отмечает РИА Новости, на улицах в районе метро "Парк культуры" в Москве с утра было многолюдно, среди прохожих — много людей в тельняшках и голубых беретах, многие шли с семьями, с маленькими детьми​​​. Некоторые малыши тоже в форменной одежде.

У фонтана наблюдается самое большое скопление людей. Ближе к полудню, когда температура воздуха приблизилась к отметке в 30 градусов, многие десантники с друзьями и детьми уже успели окунуться в воду. Нашлись и прохожие, не имеющие отношения к воздушным войскам, которые пришли в парк просто погулять, и, вдохновившись атмосферой праздника, тоже решили искупаться.

По данным полиции, гуляния десантников на данный момент проходят мирно. Безопасность отдыхающих контролируют сотрудники полиции.

С Днем ВДВ личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России уже поздравил президент Владимир Путин, отметив их мужество и преданность боевому братству.