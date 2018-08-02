Трамвай снес женщину на переходе в Минске

Жительницу Минска госпитализировали с переломом бедра после наезда трамвая, сбившего ее на пешеходном переходе. Проезжавший мимо водитель снял на видео момент страшного ДТП.

Авария произошла утром 2 августа на Долгобродской улице, когда 30-летняя женщина переходила дорогу. Автомобили притормозили перед "зеброй", а вот 38-летняя вагоновожатая не заметила пешехода.

От удара пострадавшую отбросило почти на пять метров вперед, на проезжую часть, самостоятельно подняться она не смогла. По предварительным данным, ее госпитализировали с переломом бедра.