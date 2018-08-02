В аэропорту Ташкента самолет сел без шин на шасси

Во время посадки в аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте у самолета "Боинг-767" частично отказала тормозная система, в следствии чего произошло разрушение шин шасси.

Несмотря не это, лайнер авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" приземлился в штатном режиме, передает ТАСС.

Инцидент произошел 2 августа в 05:10 по местному времени (03:10 по Москве) из-за отказа одной из систем торможения.

По словам экспертов, произошел перегрев колес шасси с частичным разрушением шин. Пострадавших нет.