Итальянский суд освободил экс-сенатора Кривицкого, обвиняемого в России в коррупции

Суд в итальянском городе Венеция освободил задержанного ранее бывшего сенатора РФ Дмитрия Кривицкого, обвиняемого на родине в коррупции.

Об этом ТАСС рассказал его адвокат Мауро Анетрини, подчеркнув, что российская сторона может в 40-дневный срок может обжаловать решение, предоставив материалы проведенного в отношении него следствия.

Он также сообщил, что во Франции рассматривается запрос Кривицкого о предоставлении ему политического убежища.

Экс-сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий в марте 2017 года по решению российского суда был заочно арестован на два месяца по обвинению в получении в 2012 году взятки в размере 15 миллионов рублей и объявлен в международный розыск.

25 июля Кривицкий был задержан по запросу России в итальянском городе Кортина д'Ампеццо на севере страны, где пребывал на законных основаниях.