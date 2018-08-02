Маммана, Кокорин и Ерохин тренируются с основой "Зенита"

Экс-чемпионы России по футболу из питерского "Зенита" провели открытую тренировку перед матчем 2-го тура российской премьер-лиги, в которой "сине-бело-голубые" сыграют с тульским "Арсеналом". Вместе с командой тренировались Эммануэль Маммана, Александр Кокорин и Александр Ерохин.

Получившие травмы в начале календарного года оборонец Маммана и форвард Кокорин давно не были рядом с основой своего клуба и вот, кажется, у обоих проблемы позади, информирует официальный сайт "Зенита". Также в общую группу вернулся полузащитник Ерохин, из-за травмы пропустивший старт сезона.