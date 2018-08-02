Кличко открыл в Киеве памятник "украинскому богатырю" Илье Муромцу

В одном из парков Киева открыт 11-метровый памятник богатырю Илье Муромцу. Причем мэр города Виталий Кличко на церемонии назвал одного из главных героев русских былин "украинским" богатырем.

"Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть", — объяснил Кличко свою точку зрения.

Создателем памятника стал скульптор Владимир Журавль, а позировал ему украинский спортсмен и обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, передает РИА Новости.

"Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D-принтера. Такого для скульптуры большого размера на Украине и, может быть, и в мире еще не делали", — отметил мэр Киева.

Илья Муромец является одним из самых известных древнерусских героев, о нем сложено много былин. Считается, что богатырь родился в селе Карачарово недалеко от Мурома. Однако украинские историки заявляют, что Илья Муромец — уроженец Моровска (Моровийска) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.