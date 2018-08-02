Молодые люди заживо сгорели после столкновения с самосвалом в Оренбурге

Двое жителей Оренбурга скончались в результате тройной аварии в поселке Южном — их "Лада" на скорости врезалась в КамАЗ и загорелась. Виновником страшного ДТП, как свидетельствует запись с камеры регистратора, стал водитель Hyundai, не уступивший дорогу отечественной легковушке.

Трагедия разыгралась около 12:15 2 августа на Беляевской улице. Водитель корейского кроссовера, как видно на кадрах, не обратил внимания на приближающуюся "Приору" и выехал с прилегающей улицы едва ли не на середину дороги. В попытке избежать столкновения управлявший легковушкой молодой человек сдал левее, но все равно зацепил Hyundai, вылетел на встречную полосу и врезался в самосвал.

Спустя несколько секунд "Лада" загорелась, затем пламя перебросилось и на КамАЗ. Водитель грузовика успел выскочить из кабины, а вот двое молодых людей заживо сгорели в салоне отечественной легковушки. К моменту прибытия пожарных от автомобилей практически ничего не осталось.

Предполагаемый виновник аварии, как утверждают очевидцы, не пострадал.