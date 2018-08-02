Собянин открыл новую платформу "Окружная"
Мэр Москвы Сергей Собянин официально открыл новую платформу "Окружная" Савеловского направления Московской железной дороги.
Как передает телеканал "Россия 24", столичный градоначальник рассказал, что до конца 2019 года будет построено еще шесть подобных транспортно-пересадочных узлов, связанных с пересадкой с радиального направления на МЦК.
Платформа "Окружная" расположена ближе к одноимённой станции Московского центрального кольца. Раньше пассажирам — чтобы перейти с пригородной платформы на станцию МЦК — приходилось идти несколько сотен метров. Теперь это расстояние сократилось практически в пять раз.
Платформа — "островного" типа – там принимают пригородные поезда, как из столицы, так и из Подмосковья. "Окружную" построили для интеграции Савеловского направления МЖД с Московским центральным кольцом.
Собянин подчеркнул, что после строительства еще 6 ТПУ МЦК будет работать полноценно, с учётом полной интеграции с радиальными направлениями железной дороги.
"Стройка большая, сложная, она происходит без остановки движения, так что технологически строить очень сложно. Я уже не говорю о сложнейших инженерных решениях, которые приходится применять. Сложнейшая работа, но очень важная для москвичей", — отметил мэр столицы.
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