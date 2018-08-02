У трехкратного чемпиона "Формулы-1" Лауды снова проблемы с почками

Знаменитый австрийский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Ники Лауда попал в больницу. У 69-летнего бывшего спортсмена снова возникли проблемы с почками. 17 и 13 лет назад Лауда перенес операции по пересадке этого органа.

Бывший гонщик в течение последних двух недель болел гриппом, болезнь сопровождалась осложнениями, из-за чего обострилось состояние почек, сообщает издание Salzburg24. Лауда был госпитализирован прямо из своей резиденции на Ибице.

При этом медики сообщили, что после обследования стало ясно, что жизни экс-чемпиона мира, который работает спортивным директором немецкой команды Mercedes, ничего не угрожает. В 2001 и 2005 годах Лауда перенес две операции по пересадке почки.