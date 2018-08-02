Банкротство "Амкара": клуб не хочет платить по долгам

Пермский "Амкар", который из-за огромных долгов – свыше 500 млн рублей, — снялся с чемпионата России и практически прекратил существование, намерен пройти процедуру банкротства. Эксперты считают, что таким образом руководители команды хотят избежать уплаты долговых обязательств.

По словам адвоката одного из бывших футболистов "Амкара", руководители клуба сознательно вводят общественность в заблуждение, сообщая о ликвидации этого футбольного предприятия, когда на самом деле "Амкар" хотят объявить банкротом, чтобы в итоге не отдавать долги.

"Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника, — цитирует одного из пермских юристов издание Sport24.Ru. – История с ликвидацией может продолжаться до полугода, так как срок может быть продлен судом. У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс".