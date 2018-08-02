Россиянин выставил на продажу картину Леонардо Да Винчи

Житель Калининградской области выставил на сайт продаж Авито, как он утверждает, подлинную картину Леонардо Да Винчи.

Как передает телеканал "Россия 24", речь идёт о полотне "Молодая девушка в мехах".

Автор объявления сообщил, что картина оценивается более чем в 20 миллиардов рублей, однако он готов расстаться с ней всего за 5. Само произведение искусства, по его словам, сейчас находится в Германии. Калининградец также приложил к объявлению фотографии картины и заключения экспертов, которые якобы подтверждают её подлинность.

Впрочем, большинство специалистов усомнились в правдивости объявления и предостерегли потенциальных покупателей от возможной покупки. Как сообщается, чтобы установить подлинность авторства Леонардо Да Винчи, понадобится не один год исследований и дорогостоящих экспертиз.