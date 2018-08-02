Артуро Видаль может перейти из "Баварии" в "Барселону"

Хавбек футбольной сборной Чили и немецкой "Баварии" Артуро Видаль может перейти в клуб испанской Примеры "Барселону". Ранее сообщалось, что чилиец договорился о переходе в итальянский "Интер", но, оказывается, каталонская команда предложила ему более подходящие условия.

При этом "Барса" готова заплатить за Видаля 30 млн евро, и это больше, чем предложение от "Интернационале". Как сообщает Sport.Es, каталонцы провели переговоры с чилийцем в последние семь дней и на данный момент согласованы условия трансфера как с "Баварией", так и с самим футболистом.