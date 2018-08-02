Оздоровительный теплоход, где отравились 100 пассажиров, прибыл в Петербург

Теплоход "Лунная соната", на котором после остановки в Ленинградской области у около ста туристов обнаружили пищевое отравление, прибыл в Петербург.

Об ТАСС проинформировали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Сообщается, что дополнительная медицинская помощь пассажирам "Лунной сонаты" не понадобилась. В больнице остается 15-летний подросток из Владимирской области, которого госпитализировали в сопровождении бабушки с подозрением на острый гастроэнтерит и пищевую токсикоинфекцию.

"Лунная соната" представляет собой четырехпалубный теплоход-пансионат, построенный в Германии, на котором разработана оздоровительная программа. В момент ЧП на судне, которое выполняло речной круиз по маршруту Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург, находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Круиз пришлось прервать.

В результате пищевого отравления пострадали около 100 человек, в том числе 11 несовершеннолетних и три члена экипажа.

В результате расследования Роспотребнадзор выявил грубые нарушения требований санитарного закона на судне, в результате чего около 50 человек отстранены от исполнения обязанностей. Сотрудниками правоохранительных органов директор ресторана теплохода была задержана.