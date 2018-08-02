Порошенко подарили путеводитель по Крыму и несколько кукол

Администрация президента Украины обнародовала список подарков, полученных Петром Порошенко за три года.

Как передает телеканал "Россия 24", в их числе обнаружился "Путеводитель по Крыму". Даритель в перечне не указан.

В Крыму, узнав про это, посоветовали главе Украины воспользоваться подарком. В частности, руководитель крымской Общественной палаты Григорий Иоффе считает, что Порошенко должен своими глазами увидеть, как изменился полуостров. Это заставит его пересмотреть своё отношение к Крыму и его жителям — считает Иоффе.

Среди прочих необычных подарков, содержащихся в списке из 358 позиций — кукла в кедах, кукла "Украинка", макет реактивной системы залпового огня F-122/300, белое кимоно, пряник, студенческое фото президента от его родного университета (КНУ имени Шевченко) и гипсовое дерево с бисером.

Еще одну куклу Порошенко подарил коллектив Кировоградской областной детской больницы. Также у главы государства имеется подарочный набор дорожных шахмат.