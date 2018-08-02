Африканские следователи осмотрели место убийства российских журналистов

Место убийства российских журналистов близ города Сибю осмотрели следователи жандармерии Центральноафриканской Республики (ЦАР). Для получения дополнительной информации они также допросили жителей ближайших селений, рассказал ТАСС временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.

При этом он отметил, что каких-то новых сведений по этому делу пока нет. "Возможно, что-то появится, когда следственная группа вернется в Банги. На данный момент приоритетной остается версия о нападении с целью ограбления", — указал Токмаков.

О гибели россиян в ЦАР стало известно 31 июля. При убитых нашли журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Сообщалось, что на их автомобиль напали из засады, в результате чего россияне погибли на месте от огнестрельных ранений. На территории республики они снимали документальный фильм, хотя поездка в республику была оформлена как туристическая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие.