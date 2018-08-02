Биатлонистки, уехавшие на Украину, могут быть дисквалифицированы

Молодые российские биатлонистки Анастасия Рассказова и Екатерина Бек, которые вместе с Оксаной Москаленко собрались выступать за сборную Украины, скорее всего будут дисквалифицированы. Союз биатлонистов России не давал согласия на их переход под украинский флаг.

Три юниорки решили выступать под флагом Украины, ориентируясь на то, что у них имеются украинские корни, напоминает телеканал Russia Today. Однако, правление СБР, скорее всего, будет настаивать на карантине в отношении Рассказовой и Бек, поскольку обе спортсменки "заиграны" на уровне сборных нашей страны в разных возрастных категориях.

Решение о новом статусе всех трех спортсменок примет Международный союз биатлонистов (IBU) и его чиновники наверняка направят запрос в СБР, чтобы уточнить, имеет ли возражения российская сторона. Учитывая, что спортсменки уже выступали за Россию на международных соревнованиях, в их отношении правление СБР будет настаивать на санкциях. Дисквалификация или, говоря другими словами, карантин ан выступления под новым флагом может составить срок до 2-х лет.