Убийство россиян в ЦАР стало трагедией для журналистов всего мира

Известие о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике вызвало волну публикаций в европейских средствах массовой информации.

Гибель российских журналистов в ЦАР стала трагедией для всего журналистского сообщества. СМИ выражают крайнюю обеспокоенность тем, что за последние годы условия работы прессы в стране не стали безопасней.

В 2013 в ЦАР году была убита журналистка местной радиостанции "Бе Око" Элизабет Бланш Олофио. Спустя год — французская фотожурналиста Камиль Лепаж. 26-летняя Лепаж стала первой представительницей прессы из Европы, погибшей в ходе конфликта в республике.

Франсуа Олланд, бывший тогда французским президентом, призвал мировое сообщество к полноценному расследованию, которое должно привести к обеспечению большей безопасности на территории страны. Представители ООН и ЮНЕСКО выразили беспокойство условиями работы представителей прессы в ЦАР.

"Прошло уже более четырёх лет с убийства фотожурналистки Камиль Лепаж и гибель троих российских журналистов вновь напомнила, насколько в крайней степени опасно работникам этой профессии рассказывать с места о конфликте в ЦАР. Мы решительно осуждаем убийства", — заявил Кристоф Делуар, генеральный секретарь организации "Репортеры без границ".

"Либерасьон" пишет о ЦАР, как о стране "в состоянии непрекращающийся войны". Республика занимает 112 место в рейтинге из 180 стран по условиям безопасности для работы прессы.

"Впервые, после убийства французского фоторепортера Камиль Лепаж в 2014-м, в этой самой опасной стране мира погибли европейские журналисты".

Будучи одним из беднейших государств мира с самым низким на планете показателем ВВП на душу населения, ЦАР заняла восьмое место в списке самых опасных стран. В отчете "Глобальный индекс мира 2017 года" указывается, что в республике регулярно похищают членов местного правительства и сотрудников международных гуманитарных организаций. Уровень смертности солдат миротворческих миссий остается одним из самых высоких на планете.

Чуть более месяца назад, 12 июня в столкновениях у города Бамбари в центре страны один солдат миротворческой миссии ООН погиб, еще один получил ранения. За неделю до этого боевики из вооруженной группировки "Единство и мир в Центральноафриканской республике" убили одного солдата ООН и ранили семерых на юго-западе страны у деревни Дилапоко.

В этом, 2018 году только из состава миротворческой миссии ООН погибло пятеро солдат. В прошлом году — 14. Самым смертоносным месяцем с момента ввода миротворческого контингента в ЦАР в 2014 году, стал апрель прошлого года, когда было убито шесть ооновцев и более 100 человек мирного населения.

По оценкам ООН, с 2013 года от творящегося в стране насилия бежали порядка 1 миллиона человек, жертвами противостояния террористических группировок стали свыше 6 тысяч человек.

Действующий в стране миротворческий контингент не смог стабилизировать ситуацию. Несмотря на это в 2016 году Франция заявила об успехе своей миссии и вывела из ЦАР почти весь военный контингент.

В том же году ООН начала расследование случаев насилия миротворцев из африканских стран над местными жителями. Об этом упоминается в нашумевшем документальном фильме, вышедшем накануне в эфир британского телеканала Chanel 4.

В феврале 2018 года столицу ЦАР Банги посетила заместитель координатора чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер. Она описала положение в стране, как "полномасштабный гуманитарный кризис".