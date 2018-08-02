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2 августа 201822:00

Музыка и экология: LiveFest Summer станет самым высокогорным фестивалем лета

"Музыка на высоте — с природой на "Вы"!" под таким лозунгом 11 августа на горном курорте "Роза Хутор" пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer. Организаторы фестиваля задумали использовать творческую энергию музыкантов для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды.

Артисты и гости фестиваля, среди которых Земфира, группы Therr Maitz и Pompeya, поэт и музыкант Дельфин, станут участниками различных экологических инициатив курорта.

Главная концертная площадка размещается на высоте 1600 метров над уровнем моря, здесь уникальная высокогорная природа, требующая особо тщательной организации работы с отходами, которые неизбежно образуются в ходе фестиваля.

На LiveFest Summer будет введена система капшеринга, которая успешно функционирует на всех ведущих европейских фестивалях. Суть системы такова: зритель арендует один небьющийся и подходящий для любых напитков стакан на весь вечер, оставляя за него залог в 100 рублей. В течение фестиваля его можно обменять на чистый, а в конце вечера – оставить себе в качестве сувенира или вернуть в торговую точку для дальнейшей переработки и вернуть залог.

Напитки в стеклянной таре предлагаться не будут. Команда фестиваля в эти дни пополнится волонтерами, которые помогут организовать раздельный сбор мусора и отправку полезных отходов на переработку.

Кроме того, часть средств от продажи билетов будет направлена на реализацию программы восстановления кумжи (черноморского лосося).

Расписание LiveFest Summer предусматривает работу нескольких музыкальных площадок. Основная программа начнется в 13:00 11 августа с выступлений артистов на бесплатной фестивальной площадке "POLDNIK", которая разместится на центральной площади курорта около здания Ратуши. На сцену выйдут инди-поп-певица и модельер Chloe, продюсер и исполнитель рагамаффина Звонкий, один из самых одаренных сонграйтеров нового поколения независимых музыкантов SIROTKIN, классик отечественной электронной музыки, диджей Groove. В 17:00 танцевальный блок продолжит DJ Hustler. Все артисты сыграют полноценные сеты.

Главную сцену LiveFest Summer на высоте 1600 метров откроет в 15:00 ведущий фестиваля Александр Анатольевич. Далее по расписанию — группа "Обе Две" и самый обсуждаемый музыкант этого лета Монеточка, долгожданный альбом "Dreamers" от группы Pompeya и самая популярная инди-группа России Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым. В 20:00 начнется выступление легендарного поэта и музыканта Дельфина, а 21:30 на фоне горных вершин споет Земфира.

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