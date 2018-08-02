Мясо с вирусом африканской чумы свиней обнаружено еще в 6 регионах РФ

Мясная продукция, в которой обнаружен геном вируса африканской чумы свиней, была выявлена еще в шести регионах РФ.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Отмечается, что речь идет о Тульской области, Мурманске, Екатеринбурге, Липецкой области, Воронеже и Татарстане.

Зараженное мясо было приобретено в торговых компаниях данных регионов, после чего прошли экспертизу в ФГБУ "Федеральный

центр охраны животных", подведомственному Россельхознадзору.

Ранее продукция с геномом вируса африканской чумы свиней, которая была произведена в Калининградской области, была также обнаружена в торговых сетях Курской области. С реализации снято и уничтожено более 400 килограммов продуктов.

Африканская чума свиней опасность для человека не представляет, но все же следует избегать контактов с зараженными животными, так как вирус постоянно мутирует, и невозможно предсказать его дальнейшее поведение.

