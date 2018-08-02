"Локомотив" готов подписать форварда сборной Колумбии Бакку

Нападающий футбольной сборной Колумбии и итальянского "Милана" Карлос Бакка может оказаться в составе чемпионов России из столичного "Локомотива". Права на колумбийца принадлежат до 2020 года "россонери", но в Милане готовы с ним расстаться.

Дело в том, что Бакка не проходит в основу одного из грандов Серии "А", и, например, прошлый сезон он провел в испанском "Вильярреале", сыграв 35 матчей и забив 15 голов, сообщает "Спорт-экспресс". Есть вероятность, что и в нынешнем сезоне он может оказаться в аренде.

Бакка играл в России на чемпионате мира-2018 в составе сборной Колумбии, где провел 3 матча, но голов не забивал. Колумбиец является двукратным победителем Лиги Европы в составе испанской "Севильи".