Второй арест по делу об убийстве отца: Ангелина Хачатурян останется под стражей до 28 сентября

Останкинский суд в Москве арестовал вторую из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Ранее суд арестовал младшую из трех сестер по аналогичному обвинению на такой же срок.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Ангелина Хачатурян арестована на два месяца, по 28 сентября включительно.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи тем, что обвиняемая несовершеннолетняя. Следователи предъявили обвинение троим дочерям в убийстве 57-летнего отца, тело которого с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе.