Прощание с Юрием Мартыновым состоится 4 августа

Прощание с заслуженным артистом России актером Юрием Мартыновым состоится в субботу, 4 августа. Актер умер 2 августа на 85-м году жизни.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Государственного театра киноактера, время, место прощания и похорон родственники не уточняют.

Юрий Мартынов родился 4 мая 1934 года, в 1958 году окончил ВГИК, с 1960 года служил в Государственном театре киноактера. Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых "Жестокий романс", "Вокзал для двоих" и многих других.