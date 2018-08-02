Шевченко: необходимо начать независимое расследование убийства россиян в ЦАР

Журналист Максим Шевченко анонсировал начало независимого расследования убийства россиян в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и призвал власти РФ оказать содействие.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" подчеркнув, что необходимо узнать правду о происшествии.

Шевченко выразил несогласие с большинством распространяемых версий убийства и отметил, что группу по расследованию должны составить опытные военные журналисты, в том числе служившие в армии. Он выразил готовность помочь создать такую группу и сообщил, что "мы, безусловно, докопаемся до сути, кто стоял за убийством".

Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет России направит в Центральноафриканскую республику опытных следователей и криминалистов, чтобы расследовать убийство российских журналистов.

31 июля стало известно о гибели в ЦАР Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, которые были расстреляны неизвестными. На территории республики россияне снимали документальный фильм.