В центре Москвы похищены 5 миллионов рублей

В центре Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с деньгами. Объявлен план "Перехват". По предварительным данным, злоумышленников было пятеро: после ограбления они скрылись.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, грабеж произошел около дома №12 по Мантулинской улице. У мужчины похищена сумка с пятью миллионами рублей. Ведется розыск преступников.