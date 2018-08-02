Футбольный "Локомотив" оштрафован из-за фанатов-расистов

Сезон в отечественном футболе едва начался, а контрольно-дисциплинарная комиссия Россиийского футбольного союза уже вынесла наказание за проявления расизма. Пострадал чемпион страны "Локомотив", чьи фанаты вели себя не слишком красиво во время игры за Суперкубок России.

"За оскорбление зрителями [прежде всего, болельщиками "Локомотива", — прим. ред.] футболиста ЦСКА по поводу расистских выкриков по цвету кожи принято решение оштрафовать "Локомотив" на 50 тыс. рублей, — цитирует ТАСС главу КДК РФС Артур Григорьянц. – Это было немассовое скандирование, мы установили по видеозаписям, что количество людей было очень малое".

Во время стартового матча нового сезона между "Локомотивом" и ЦСКА (1:0 в дополнительное время), отдельные поклонники железнодорожников "ухали" в адрес форварда армейцев Витиньо, что не осталось без внимания организаторов матча.