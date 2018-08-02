В Канаде гидросамолет рухнул в озеро: один человек погиб, еще один пропал без вести

В провинции Британская Колумбия в Канаде при крушении гидросамолета один человек погиб и один пропал без вести. О происшествии сообщает телеканал CBC.

Как уточняется, инцидент произошел в среду, 1 августа. Самолет упал в озеро Тайотон, находящееся примерно в 100 километрах к западу от города Лиллоет. В момент крушения на его борту находились три человека. Спасатели обнаружили тело погибшего 20-летнего пассажира, передает ТАСС. Поиски второго пассажира продолжаются до сих пор.

Гидросамолетом управлял 20-летний пилот, его спасли очевидцы события. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Как рассказывают свидетели, самолет рухнул в озеро сразу после взлета. Специалисты устанавливают причины случившегося.