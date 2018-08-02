Тревогу, объявленную на авиабазе США в Огайо, отменили

Тревога, объявленная на базе ВВС США Wright Patterson около города Дейтон (штат Огайо), отменена. Об этом сообщается в заявлении, которое командование базы разместило в Twitter.

Как уточняется, никакого неизвестного вооруженного человека на территории медицинского комплекса авиабазы не было. В настоящее время личный состав базы находится в безопасности.

На базе проводились запланированные мероприятия по отработке действий в случае обнаружения стрелка. Кто-то поднял тревогу, приняв их за реальный инцидент.

В 12:40 по местному времени (19:40 по времени Москвы) экстренные службы базы, в том числе пожарные и силы безопасности, были подняты по тревоге после сообщения об инциденте, причиной которого стал вооруженный человек, находившийся в здании госпиталя.