Лига Европы. Ничья в Словении в пользу футболистов "Уфы"

Футбольный клуб из столицы Башкортостана "Уфа" провел свой второй матч в континентальной Лиге Европы. После домашней ничьей (0:0) со словенским "Домжале" уфимцы играли на поле соперников. Счет игры – 1:1. Но итог противостояния в пользу "Уфы" за счет гола в гостях. Россияне идут дальше в квалификации евротурнира.

Первый там матча завершился вничью – 0:0 по результативности и 1:1 по желтым карточкам. Интересно, что у гостей предупреждение получил словенский легионер Йокич, в одном из моментов слишком жестко сыгравший против соотечественников.

Йокич стал в итоге главным героем матча: именно он на 87-й минуте сравнял счет в игре и своим голом принес команде из Башкортостана путевку в третий раунд квалификации, где "Уфу" ждет "Прогрес" из Люксембурга. До этого в течение 37 минут второго тайма уфимцы проигрывали после гола Бизяка. Но в итоге все закончилось для них вполне удачно.