Французские тюремщики посадили художника Павленского в карцер

Скандального художника Петра Павленского посадили в карцер французской тюрьмы. Об этом сообщили его друзья со ссылкой на самого творца. Якобы художник отказался терпеть унижения от надзирателей, за что и был отправлен в карцер.

Павленский сейчас находится под арестом — его обвиняют в поджоге банка Франции в Париже. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в 150 тысяч евро, напоминает телеканал "Россия 24".

Из России Павленский уехал после сообщений о попытке изнасилования актрисы Театра.doc и последовавших проверок.