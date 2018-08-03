На президентских выборах в Зимбабве переизбран Эммерсон Мнангагва

В Зимбабве по итогам выборов главы государства, состоявшихся 30 июля, переизбран президент Эммерсон Мнангагва. Об этом заявила председатель ЦИК Присцилла Чигумба на специальном брифинге в пятницу, 3 августа.

Мнангагва, представляющий правящую партию "Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт", набрал 50,8 процента голосов, лидер оппозиции Нельсон Чамиса – 44,3 процента.