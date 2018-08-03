Девушка погибла, сорвавшись со скалы в бухте Тихой на Сахалине

Вечером в четверг, 2 августа, в бухте Тихой Макаровского района жительница Сахалина разбилась, сорвавшись со скалы во время прогулки. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области.

Как уточняется, ЧП произошло около 17:00 по местному времени. Три девушки поднялись на скалы в бухте Тихой, одна из них сорвалась и упала в море. Ее подруги, спустившись с горы, вызвали скорую помощь и полицию. В ГУ МЧС никто не обращался, передает агентство "Интерфакс".

Бригада скорой помощи, прибывшая на место случившегося, констатировала смерть 22-летней жительницы Сахалина. В настоящее время сотрудники СУ СКР по Сахалинской области проводят проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.