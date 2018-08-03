Марии Бутиной, находящейся в тюрьме в США, разрешили звонить по телефону

В четверг, 2 августа, российские дипломаты в очередной раз посетили гражданку РФ Марию Бутину, арестованную американскими властями. Об этом сообщило посольство России в США.

Как уточняется, Мария стойко переносит тяготы и пытается к ним адаптироваться. Не жалуется на состояние здоровья, но ее обращения относительно помощи стоматолога игнорируются. Ей наконец предоставили возможность осуществлять телефонные звонки. Однако Марии пока не удалось связаться с родителями – администрация тюрьмы ссылается на технические трудности.

16 июля текущего года министерство юстиции США предъявило обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в преступном сговоре и работе в Соединенных Штатах в качестве иностранного агента без уведомления об этом генерального прокурора, напоминает агентство "Интерфакс".

По версии следователей, Бутина минимум с 2015 года действовала в качестве агента российского чиновника, занималась в Соединенных Штатах Америки конспиративной деятельностью в пользу России и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США.