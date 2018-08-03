Обрушение шахты в Мексике: до пяти человек могли погибнуть

В четверг, 2 июля, в штате Идальго в Мексике обрушилась нелегально работавшая шахта по добыче мрамора. В результате под завалами оказались несколько горняков.

Как уточняется, ЧП произошло в шахте поселка Денгантца муниципалитета Франсиско Мадеро. Губернатор штата Омар Файяд написал на своей странице в Twitter, что ведется скоординированная работа. Правительство Идальго было немедленно привлечено к спасению жизни людей, сообщает РИА Новости.

Пока нет официальных данных о количестве погибших, но местные СМИ называют цифру от одного до пяти.

Причины обрушения шахты к настоящему времени еще не установлены.