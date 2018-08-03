СМИ: россиянка, связанная с ФБС, более 10 лет проработала в посольстве США в России

Гражданка РФ, связанная с Федеральной службой безопасности, в течение долгого времени работала в посольстве США в Москве и имела доступ к документам Секретной службы Соединенных Штатов. Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на источники в разведке.

Как уточняется, россиянка была нанята на работу Секретной службой, в обязанности которой входит охрана первых лиц США, более 10 лет назад. У сотрудницы был доступ к электронной почте ведомства, к корпоративной сети и, возможно, к рабочему графику президента и вице-президента Соединенных Штатов Америки.

В 2016 году женщину заподозрили в связях со спецслужбами России. Следователи из отдела региональной безопасности госдепартамента начали проверку.

Летом 2017 года россиянку уволили на фоне сокращения числа сотрудников посольства, при этом Секретная служба не стала проводить дополнительные расследования в отношении уволенной, передает РИА Новости.

Газета сообщила, что знает имя и должность, на которой женщина работала в американском посольстве в Москве, но не смогла получить комментариев от нее по поводу данной ситуации.