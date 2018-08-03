Чем больше данных, тем меньше ясности: новые версии гибели российских журналистов в ЦАР

Основная версия гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике — это вооруженное ограбление боевиками. Об этом заявил сегодня министр по вопросам СМИ и коммуникаций этой страны. Он рассказал, что на месте убийства не нашли денег и съемочной техники, хотя у репортеров было несколько тысяч долларов наличными, а также камеры, ноутбук и другие ценности.

Чем больше данных, тем меньше ясности. Пока тела погибших журналистов готовят к отправке в Россию, в Интернете рисуют карты и выдвигают все новые версии. Но пока единственная информация, которую можно считать достоверной, поступает из МИДа.

О возможных пытках накануне сообщало издание Palmarescentrafrique. Якобы журналистов перед убийством похитили и допросили. По первоначальной версии, россиян расстреляли прямо в машине. Centrafrique Presse добавляет детали: все произошло на фальшивом КПП. Такие часто устанавливают в местах конфликтов для сбора денег с проезжающих. Радио Ndekeluka уточняет, что военные государственной армии настоятельно не рекомендовали съемочной группе продолжать путь из-за наступления темноты. А в министерстве по коммуникациям и медиа ЦАР заявили, что россияне были убиты при сопротивлении боевикам.

В заявлении правительства сообщается, что в 32 километрах от Сибю журналистов остановили около десяти вооруженных людей, которые не говорили ни на французском, ни на санго. Они хотели захватить автомобиль. Журналисты оказали сопротивление и были застрелены, а их водитель ранен, но остался жив и убежал.

Понятно, что такие подробности мог сообщить лишь водитель, которого сейчас допрашивают. Пожалуй, главный вопрос к нему – как машина вообще оказалась на месте нападения. Кстати, даже с географией есть разночтения. Если в министерстве связи ЦАР говорят о 32 километрах от города Сибю, то местная пресса и мировые агентства пишут – 24 километра.

Издание The Bell со ссылкой на все тот же портал Palmarescentrafrique заявляет, что Джемаль с коллегами успел проехать 200 километров от Сибю до города Кага-Бандоро и почти вернуться обратно. И только после этого их атаковали люди из отряда Нуреддина Адама – он выступает за раздел страны по религиозному признаку.

В Telegram-каналах появилась и такая карта: место убийства – не к северу, а к востоку от Сибю, где-то между территориями мусульманских группировок Селека.

А это уже карта с ресурса Centrafrique Presse. Здесь видно, что весь маршрут пролегал по землям, подконтрольным группировке Антибалака. Это боевики-христиане.

Наконец, РБК приводит карту со ссылкой на данные Центра управления расследованиями, с которым сотрудничали погибшие. Маршрут предполагал поворот на восток, вместо этого журналисты по неизвестным причинам проехали прямо.

"У всех ребят за плечами огромный опыт военной журналистики, и, конечно, проблемы безопасности были в числе приоритетных при планировании этого материала. В ходе подготовки вопросы безопасности обсуждались с сотрудником ООН, с ним же обсуждались подходящие в плане безопасности маршруты", — рассказал представитель Центра управления расследованиями.

Но и тут слова под сомнением. Сразу после известий о гибели в ЦУР говорили, что группа снимала документальный фильм о местной жизни. Днем позже заявили: темой были военные компании. Водитель, по данным главного редактора ЦУР Андрея Коняхина, "достался журналистам от миссии ООН". А в самой миссии это опровергли. Статусом журналистов в ЦУР решили пренебречь: в страну группа въехала в качестве туристов. И, наконец, безопасность. Обеспечить ее на месте Центр управления расследованиями, конечно, не мог. Зато как заказчик оплачивал.

"Сложно судить, почему они решили поехать без охраны. Возможно, речь идет об экономии бюджета. Хотя, если их расследование финансировал Михаил Борисович Ходорковский, то очень странно, что им на самое главное могло не хватать денег. Возможно (известно же, что они ехали в темное время суток), охрана просто сказала "мы в темное время суток не поедем". Вот, собственно, это самый главный вопрос – зачем эти люди поехали на ночь глядя за 400 километров", — комментирует военный корреспондент "КП" Александр Коц.

Основная версия убийства сейчас – простое ограбление. Помимо съемочной техники, которую преступники на черном рынке в ЦАР едва ли могут продать дорого, у журналистов при себе могло быть 8,5 тысячи долларов. Зачем столько возить с собой – вопрос отдельный.

"Я был в ЦАР в 2014 году. Первое и главное, что я запомнил, — это жесточайшие требования в плане безопасности. То есть рекомендации практически в виде ультиматума: ни в коем случае не выезжать за пределы столицы. Центральноафриканская Республика настолько нищая, что могут убить за 10 долларов. Пока навскидку версия ограбления мне совершенно не кажется удивительной и неправдоподобной", — отмечает международный обозреватель ИД "Коммерсантъ" Максим Юсин.

Свое расследование сейчас проводят местные власти, полиция ООН и российский Следственный комитет. Наши специалисты в ближайшие дни отправятся на место – в Африку. Впрочем, найти исполнителей в стране политического хаоса почти невозможно. В отличие от заказчиков. Если они были.