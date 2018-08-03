ДТП в Бурятии: пять человек погибли, двое ранены

В Селенгинском районе Бурятии пять человек погибли и двое получили ранения в результате столкновения грузовика Mitsubishi Canter и автомобиля Toyota Vista. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы МВД республики.

Как уточняется, ДТП произошло утром на 71 километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта в 15 километрах от города Гусиноозерск в Селенгинском районе.

По предварительным данным, в результате аварии погибли пять пассажиров легкового автомобиля и пострадали два пассажира грузовика, передает РИА Новости.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.